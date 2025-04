Femminile, Derby Milan-Inter 1-4: sconfitta rossonera pesante ma giusta

Al Centro Sportivo Vismara va in scena la sfida, valevole l'8^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile, fra Milan e Inter. Per assistere alla prima occasione non bisogna attendere molto poiché, all'8, le nerazzurre passano subito in vantaggio: Fedele è bravissima a deviare un colpo di testa ravvicinato ma non può nulla sua rapida ribattuta di Milinkovic. Le rossonere si lanciano in avanti e il prolungato palleggio offensiva non sembra scalfire la difesa di Piovani. Eppure, al 27', il Milan gode di un calcio di rigore e Dompig non sbaglia dal dischetto. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-1.