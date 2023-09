Ex Milan Femminile, Dowie si ritira: “Ho sempre dato il 100%”

Ho indossato la maglia numero 10 dell'AC Milan. Non cambierei nulla! Le persone speciali che ho incontrato lungo la strada, alcune sono diventate amiche per la vita. Ai fantastici fan che hanno cantato le mie canzoni e mi hanno sostenuto durante tutto. Spero di lasciare il gioco essendo ricordato come un giocatore che ha sempre dato il 100%, un buon compagno di squadra, uno che amava vincere e si divertiva a fare gol. Non mi allontanerò dal gioco.

È tempo di restituire e non vedo l'ora di vedere il prossimo per me nel mio percorso calcistico. Ci vediamo in giro. Tash Dowie". LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>

