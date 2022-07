Europei femminili, Svezia-Svizzera 2-1: Asllani decisiva con un assist

Questo pomeriggio, alle ore 18.00, è andata in scena il match tra Svezia e Svizzera, gara valida per la seconda giornata del girone C degli Europei femminili. Tra le fila delle svedesi c'era anche Kosovare Asllani, nuova attaccante del Milan femminile. La calciatrice è risultata decisiva con un assist, il secondo nella competizione, in occasione del gol del momentaneo 1-0.