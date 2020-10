Empoli Ladies-Milan Femminile, Ganz: “Qui faticheranno tutte”

Empoli-Milan 0-3, il commento di mister Ganz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Ganz, tecnico rossonero, soddisfatto per lo 0-3 conquistato dalle sue ragazze, ieri, in occasione di Empoli-Milan del campionato di Serie A Femminile. Queste le dichiarazioni di Ganz ai microfoni di ‘Milan TV‘. “Le ragazze oggi mi sono piaciute ma mi sono piaciute anche contro la Juventus. Ho fatto loro i complimenti anche dopo la sfida con le bianconere. È stata l’ennesima battaglia, non era facile perché abbiamo giocato lunedì e c’era poco tempo per riposarsi e riprendersi dalla sconfitta. Una grande gara, un terreno difficilissimo, contro una squadra giovane e di talento, le squadre che verranno qua dovranno faticare per vincere. Sapevamo di incontrare una squadra tosta, abbiamo lavorato bene, abbiamo creato tanto, non è mai facile vincere 3-0 fuori casa. Sono molto contento perché le due attaccanti hanno lavorato bene, la loro intesa dovrà migliorare partita dopo partita. Ha lavorato bene il centrocampo, anche in fase difensiva, abbiamo cambiato sistema di gioco, il 3-5-2. La squadra è cambiata dall’anno scorso, ci vuole tempo ma le ragazze conoscono l’obiettivo della stagione, si danno da fare, si mettono a disposizione, questo per me è un motivo d’orgoglio. Martedì è il mio compleanno, anche quest’anno le ragazze mi faranno passare un bellissimo compleanno, poi ci sarà un doppio derby. Sarà una settimana di passione, ma intanto godiamoci questa vittoria”. GUARDA QUI GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH >>>