Derby Milan-Inter Femminile, Simonetti: “Ecco chi ruberei alle rossonere”

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Femminile, ha parlato del derby contro il Milan in programma domenica alle 12:30. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Tuttosport’:

Sul derby

“Rimane sempre il derby, nonostante il momento difficile che stiamo passando tutti: la carica di adrenalina che sale si sente ugualmente. Personalmente sono molto emozionata perché è il mio primo derby di Milano. da come me ne hanno parlato le altre ragazze è una partita molto bella da giocare e anche chi non è del posto, come me, riesce a sentirla”.

Sul Milan

“Noi dovremo fare del nostro meglio. Il Milan era già forte lo scorso anno e quest’anno si è rinforzato molto. Dovremo fare qualcosa in più per vincere questa partita”.

Chi ruberesti al Milan?

“Ruberei Fifinho Jane: è il motorino del centrocampo, molti palloni del Milan passano da lei e nelle ultime uscite ha fatto la differenza”.

DONNARUMMA ALZA LA VOCE IN VISTA DEL DERBY INTER-MILAN >>>