Derby Milan-Inter: la Femminile per la prima volta a San Siro!

(fonte: acmilan.com) - Domenica 8 dicembre alle 14.30 per la prima volta nella storia lo stadio di San Siro aprirà le porte al Derby femminile. Si tratterà della prima stracittadina giocata nell'iconico stadio di Milano con protagoniste le due squadre di Serie A. In regalo per tutti gli appassionati di calcio, nel giorno dell'Immacolata, uno spettacolo assicurato dentro e fuori dal campo, con ospiti d'eccezione e personaggi che gravitano anche in altri sport. I biglietti saranno disponibili da venerdì 6 dicembre alle ore 17.00 sul sito Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket, in biglietteria Casa Milan e presso il Flagship Store in Via Dante. Il giorno della gara invece, in aggiunta ai canali già attivi, la vendita sarà attiva anche presso la biglietteria Ovest direttamente allo stadio a partire dalle ore 11.30. Prezzi a partire da €5.