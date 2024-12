Milan-Inter, primo derby della Serie A Femminile a San Siro: pari e spettacolo

Come riportato da Tuttosport, il Milan è stato protagonista del Derby femminile, ma alla fine del primo tempo l'Inter ha sbloccato il match grazie al gol di Bartoli. Lei, arrivata in nerazzurro ad agosto, gioca in difesa ed è cresciuta calcisticamente nella Roma Club Femminile. Le sue parole a fine partita: "Aspettavo tanto questo momento, ma son felice a metà perché speravo in una vittoria. Un pari come questo serve per migliorare. Il Milan è stato grande e nel primo tempo c'ha messo in difficoltà".