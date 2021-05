Coppa Italia femminile, tifosi allo stadio per assistere a Milan-Roma | News

Le ultime notizie sul Milan femminile. La finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma vedrà la presenza dei tifosi al Mapei Stadium

Domenica alle ore 20.30 andrà in scena l'ultimo atto della Coppa Italia femminile che vedrà sfidarsi il Milan contro la Roma. Le finaliste giocheranno sul prato del 'Mapei Stadium', casa del Sassuolo, e come già successo in occasione della finale tra Atalanta e Juventus ci sarà la presenza del pubblico sugli spalti. Potranno accedere all'impianto circa 4300 spettatori, per quello che sarebbe il 20% della capienza totale. L'ingresso sarà gratuito, ma ci sono delle regole da rispettare pur di accedere allo stadio. Ecco quali sali sono.