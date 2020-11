Coppa Italia Femminile, Orobica-Milan: formazioni e dove vederla

OROBICA-MILAN FEMMINILE – Domenica alle 14.30 il Milan farà tappa al Centro sportivo Facchetti, dove affronterà i padroni di casa dell’Orobica. Dopo il successo esterno contro il Cesena, le rossonere proveranno a ripetersi in Coppa Italia. Con un risultato utile la squadra di Ganz sarebbe certa della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

DOVE VEDERLA: TIMVISION (main sponsor della Coppa Italia Femminile)

PROBABILI FORMAZIONI:

Orobica (4-3-3): Nardi; Kiamou, De Vecchis, Zigic, Poeta; Magni, Galli, Visani; Hisaj, Antolini, Cortesi.

All. Marianna Marini

Milan (3-5-2): Piazza; Vitale, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Jane, Rask, Boquete, Tucceri; Giacinti, Salvatori Rinaldi.

All. Maurizio Ganz

ARIA DI DERBY

Sarà un derby tutto lombardo a decretare chi si qualificherà ai quarti di finale della Coppa Italia femminile. Gli intrecci che uniscono le due squadre sono molteplici. Marianna Marini, allenatrice dell’Orobica, affronterà il suo passato: è infatti stata una calciatrice del Milan (che allora si chiamava AFC Milan), con cui ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Dall’altra parte, Valentina Giacinti, capitano rossonero, è nata (calcisticamente e non) con i colori nerazzurri dell’Atalanta, eterna rivale dell’Orobica. Per il 9 del Diavolo l’incontro di domenica avrà un sapore speciale.

OROBICA-MILAN FEMMINILE: I PRECEDENTI

Orobica e Milan si sono già incontrati due volte, entrambe nella scorsa stagione, quando la formazione bergamasca militava in Serie A. Il bilancio per i rossoneri è positivo: 2 vittorie, 4 gol fatti e 1 solo subito. Nell’andata al Centro Sportivo Facchetti fu decisiva, tanto per cambiare, Valentina Giacinti, che con un gran gol regalò al Milan la vittoria di misura.

IL MILAN PASSA SE…

Con il successo per 2-0 contro il Cesena, la squadra di Ganz si è portata in vetta al girone con 3 punti. Stesso punteggio per l’Orobica, che però presenta una peggiore differenza reti, avendo battuto la formazione romagnola con un solo gol di scarto.

Domenica pomeriggio al Diavolo basterebbe anche ottenere un solo punto per qualificarsi, ma siamo certi che le rossonere arriveranno a Bergamo con l'obiettivo di vincere, per prolungare la striscia di successi consecutivi che va avanti ormai da 5 gare.

di Giovanni Picchi