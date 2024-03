Coppa Italia Femminile – Milan-Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere

Le convocate rossonere: Babb, Copetti, Giuliani; Árnadóttir, Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Piga, Swaby; Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Soffia, Vigilucci; Asllani, Dompig, Ijeh, Laurent, Marinelli, Nadim, Stašková.

QUI ROMA FEMMINILE — 17 vittorie su 18 nella prima fase di campionato e qualificazione in Women's Champions League già matematica per il 2024/25. Finora, quella della Roma è stata una stagione eccezionale, con le giallorosse che inizieranno la Poule Scudetto a +8 sulla seconda in classifica. In Coppa Italia, però, la squadra di Spugna ha incontrato qualche ostacolo in più: merito soprattutto del Napoli, capace di imporsi sulle capitoline nell'andata dei Quarti prima di cedere il doppio confronto soltanto all'84' del ritorno. A firmare il 3-0, lo scorso 7 febbraio al Tre Fontane, fu la slovena Kramžar che è capocannoniere della competizione con 4 gol insieme alla napoletana Banusic e alla nostra Christy Grimshaw. La sosta ha visto ben 17 romaniste impegnate con le rispettive Nazionali, una finestra che ha visto il difensore giallorosso Linari (già 8 gol in stagione) tagliare il traguardo delle 100 presenze in azzurro.

"Il Milan ha avuto una stagione travagliata ma ha calciatrici forti" - così Alessandro Spugna alla vigilia. "In una doppia sfida in Semifinale è un pericolo, dopo la delusione della Poule Scudetto giocheranno al meglio per centrare l'obiettivo rimasto. Noi abbiamo le potenzialità per passare il turno e andare in finale".

PRE-PARTITA MILAN-ROMA FEMMINILE —

Quarto confronto in Coppa Italia tra le due squadre, dopo la Finale del 2021 e le due Semifinali della scorsa edizione. Complessivamente, il bilancio dei precedenti parla di 7 vittorie del Milan, 6 della Roma e 5 pareggi.

Per le rossonere è la quinta Semifinale nella competizione, la quarta consecutiva. In questa stagione il Milan è la squadra ad avere segnato più gol in Coppa Italia con 13: 7 all'Hellas Verona, 6 nella doppia sfida contro il Sassuolo.

Nelle ultime otto partite disputate tra tutte le competizioni la squadra di Corti ha subito in media meno di un gol a partita (7 reti in totale), collezionando 3 clean sheet. Considerando soltanto il campionato, il Milan ha segnato il 59% delle sue reti nel primo tempo (13/22): è il miglior dato della Serie A Femminile.

Christy Grimshaw vanta cinque reti in carriera in Coppa Italia con il Milan, quattro delle quali in questa edizione: la centrocampista scozzese precede la compagna di reparto Kamila Dubcová, che con la tripletta nel Quarto d'andata col Sassuolo ha già superato le reti segnate nelle precedenti quattro edizioni.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — Milan-Roma sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio Femminile dalle 12.30. Da non perdere la copertura su acmilan.com, l'account Instagram delle rossonere e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI COPPA ITALIA FEMMINILE — Sarà Domenico Mirabella, fischietto della sezione di Napoli, il direttore di gara della sfida tra rossonere e giallorosse. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Lisi di Firenze e Nigri di Trieste, oltre al quarto ufficiale Vingo di Pisa.

Come nella scorsa stagione, sono le Semifinali di Coppa Italia a fare da spartiacque tra la stagione regolare e la seconda fase della Serie A Femminile. Insieme a Milan-Roma, domenica 3 marzo si disputerà (alle 15.00) anche l'andata della sfida tra Fiorentina e Juventus. I due match di ritorno si svolgeranno, a campi invertiti, nel prossimo fine settimana, con la partita tra le bianconere e le viola che si giocherà sabato 9 marzo alle 15.00. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dall'Inghilterra: "Nuova contendente per Zirkzee" >>>

