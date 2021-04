Coppa Italia Femminile – Milan-Inter 4-2: le Rossonere scrivono la storia

Milan-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia Femminile, finisce 4-2 per le Rossonere di Maurizio Ganz. Prima finale nella storia!

Redazione

di Giovanni Picchi

"Boom Milan Femminile a Vismara: il Diavolo si impone per 4-2 e con il brivido supera l’Inter. Prima finale per le Rossonere: l’avversaria una tra Roma e Juventus.

"I SOLITI SOSPETTI

"Terzo derby in poco più di un mese, una vittoria per parte e tanto spettacolo. Mai nel calcio femminile Inter e Milan si erano trovate faccia a faccia così frequentemente. Nell’andata di Coppa Italia si erano imposte le nerazzurre, in gara 2 in campionato un rocambolesco 1-4 in rimonta aveva permesso a Giacinti e compagne di gioire. Forse, però, il ritorno è la gara più importante: nessuna delle due infatti ha mai centrato la finale di Coppa Italia. Ganz per ribaltare il 2-1 dell’andata si affida allora alle solite ragazze, in questo periodo ha dato un chiaro segnale su quali sono le sue certezze: Korenciova tra i pali, Fusetti, Agard e Vitale in retroguardia, VB7 Bergamaschi e Tucceri sulle fasce con la maga Boquete, la samurai Hasegawa e Refiloe Jane in mezzo al campo, e davanti sempre loro, Natasha Dowie e capitan Giacinti. L’esercito è pronto alla battaglia.

"LA PARTITA

"L’arbitro fischia l’inizio. Si apre il sipario: che Milan-Inter abbia inizio! La qualità fa subito la differenza. La talentusissima nipponica Hasegawa è particolarmente ispirata: prima prova a servire Dowie in profondita, poi tenta la gran botta dalla distanza. Entrambe fuori misura, ma di poco. All’8’ serve Boquete, la maga nasconde la palla alle avversarie e, quando la fa riapparire, è troppo tardi per tutti: palla in buca d’angolo e vantaggio rossonero. Primo gol al Milan per Vero Boquete: così il Diavolo sarebbe in finale.

"Passano nemmeno 360 secondi e l’ex Francoforte raddoppia. Dowie fa la sponda di testa, il numero 87 la spinge dentro con nonchalance: 2-0 per il Milan, doppietta magica per Boquete. Il Milan continua con una pressione forsennata in cerca del terzo gol, proprio sotto gli occhi di Ivan Gazidis, arrivato a Vismara. Al 24’ Giacinti va vicino al bersaglio, una scatenata Vero Boquete rischia quasi la tripletta. Si gioca su una sola porta. Al 36’, “El segna semper lée” realizza il 3-0, ma l’assistente non transige: fuorigioco. Le rossonere escono spente dagli spogliatoi, il vantaggio rassicura le ragazze di Ganz. Al 61’, poi, si riapre tutto: “pasticciaccio brutto” di Laura Agard, che decide di lasciare il pallone a Marinelli che non sbaglia: 2-1, ristabilita la parità.

"Il Diavolo trema: con un gol delle nerazzurre, sarebbe eliminato. L’Inter prova l’offensiva finale, il Milan si rinchiude nell’area a difesa della porta di Korenciova. Quando tutto portava verso i supplementari, arriva la boccata d’ossigeno: traversone dalla sinistra di Tucceri che scavalca tutti, Dowie arriva sul pallone e, a un metro dalla porta vuota, riesce quasi a sbagliare: la sfera carambola prima sul mancino poi sul destro, prima di andare in porta. 3-1! Liberazione.

"Finale di fuoco al Vismara, così la squadra di Ganz supererebbe il turno ma alle rivali serve una sola rete. Ma a 5 dal 90°, con un contropiede devastante arriva il 4-1, ancora una volta siglato dal numero 10. Dowie-gol: ed è 4-1. Game, set and match, anzi no. Questo derby non finisce mai. La difesa rossonera si dimentica di marcare Moller, errore da matita blu: 4-2. Al 93’ l’arbitro fischia tre volte. Cala il sipario: ora è ufficiale, il Milan è in finale di Coppa Italia.

"DUE OBIETTIVI

"Il Milan Femminile di Ganz scrive la storia: dopo la finale di Coppa Italia, un altro grande traguardo dovrà essere raggiunto in questo finale di stagione. Ormai, non è più un segreto: l’obiettivo in campionato è quello di qualificarsi per la prossima Champions League. Poi si penserà alla finale, che ovviamente andrà giocata per vincere. Di certo, in questa fase, al Diavolo non mancano gli stimoli. Milan, ultimatum a Donnarumma: le ultime news sul portiere rossonero >>>