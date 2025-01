(fonte: acmilan.com) Un buon Milan impatta con la Fiorentina nella gara d'andata dei Quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Finisce 1-1 al PUMA House of Football, per effetto delle reti di Severini su rigore nel primo tempo e di Arrigoni nella ripresa. Tutto in parità, dunque, in vista della sfida di ritorno, in programma il prossimo 28 gennaio al Viola Park. Si è visto un buon Milan, ordinato e in grado di giocarsela alla pari contro la formazione 4ª in classifica in campionato. A tratti, la squadra di Coach Bakker è stata anche superiore nel gioco e nelle occasioni alle toscane.