Coppa Italia femminile, Inter-Milan: probabili formazioni e dove vederla

Giovanni Picchi

DOVE VEDERLA: Sky, Timvision e Milan TV (Disponibile su DAZN)

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Pandini, Rincon; Tarenzi, Mauro, Marinelli.

Allenatore: Attilio Sorbi

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Simic, Jane, Boquete, Rizza; Dowie, Giacinti

Allenatore: Maurizio Ganz

PER DIMENTICARE

Due sfide con l’Inter e una con la Juventus in tre settimane, con l’Empoli di mezzo: l’agenda di mister Ganz in questo periodo è stracolma di appuntamenti di un certo livello. Lo scontro diretto per il sogno scudetto con la Vecchia Signora però si è tramutato in un incubo: il 4-0 rifilato dalla squadra di Rita Guarino è stata una doccia fredda, soprattutto per le dimensioni della disfatta. Ecco che il Diavolo è chiamato a dimostrare la propria forza mentale, visto che quella tecnico-tattica è ormai accertata. L’avversario è uno dei peggiori: le eterne rivali dell’Inter, uno storico dualismo che sia nel maschile che nel femminile esiste da anni. Nonostante gli stadi chiusi, si respira già aria di derby per le strade meneghine. I tifosi rossoneri, freschi della sconfitta nel maschile, desiderano una meritata vendetta. E il doppio scontro di coppa Italia potrebbe essere l’occasione giusta.

LA SITUAZIONE DELLA COPPA ITALIA

Il percorso del Milan femminile nel girone di Coppa Italia è stato costante: 2 partite, 2 vittorie, 6 gol fatti e 0 subiti contro Cesena ed Orobica. Meglio di così…

Le ragazze di Attilio Sorbi, invece, dopo aver battuto il Brescia hanno rischiato l’eliminazione pareggiando con la Lazio (attualmente allenata da Carolina Morace), ma hanno superato il turno grazie alla differenza reti.

Più faticose invece sono state, per entrambe le formazioni, le gare dei quarti di finale.

Giacinti e compagne hanno pareggiato sia nell’andata che nel ritorno con il Sassuolo (0-0 a Vismara, 1-1 in Emilia), e sono state graziate dal maggior numero di gol segnati in trasferta.

L’Inter, dopo aver battuto in casa la favorita Fiorentina, al Franchi ha perso solo per 1-0 ed è volata al turno successivo.

L’incontro che andrà in scena domenica sarà la gara d’andata delle semifinali, il ritorno a Vismara è stato fissato per il 24 aprile: in palio un posto in finale con la vincente di Juventus-Roma.

PRECEDENTI SBILANCIATI

Per la prima volta in assoluto, Milan ed Inter si troveranno l’una contro l’altra in Coppa Italia. Allargando la conta al campionato, il Derby della Madonnina sarà il sesto della storia.

Nei 5 precedenti il Milan ha sempre vinto, con un bilancio di 18 gol segnati e 7 subiti: sempre gare scoppiettanti.

L’ultimo scontro risale all’ottobre del 2020, quando le rossonere si sono imposte per 4-1, grazie alla doppietta di Dowie ed i gol di Giacinti e Conco. Ganz si augura, come tutto il Milan, che le rossonere possano di nuovo avere la meglio.

