Coppa Italia Femminile, Inter-Milan 2-1: falsa partenza, buon gol fuori casa

Inter-Milan Femminile, il resoconto

Si chiude il primo atto della semifinale di Coppa Italia Femminile tra Inter e Milan. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, arrivata per una falsa partenza delle ragazze di Maurizio Ganz, che vanno sotto al quarto minuto dopo un pasticcio difensivo che genera un calcio di rigore. Bellissima la parata di Korenciova su Rincon, ma Marinelli è lesta a respingere in porta la ribattuta e a segnare il gol del momentaneo 1-0. Passano altri 8 minuti e l’Inter raddoppia grazie al missile di Møller che si insacca sotto la traversa. Un avvio shock che però non scoraggia il Milan, bravo a pareggiare due minuti dopo con il pallonetto d Valentina Giacinti. Nel corso del primo tempo succede poco altro.

Nella ripresa le rossonere provano ad aumentare la pressione e creano due clamorose palle gol. Prima è Grimshaw a colpire il palo con il sinistro, poi Dowie si fa parare un tiro ravvicinato da Gilardi. Le nerazzurre rispondono subito con un palo di Debever. Nei minuti finali il Milan non riesce a trovare la zampata decisiva e non trova il pareggio. Il gol fuori casa è comunque buono in ottica ritorno. Qualificazione che si deciderà al ‘Vismara’. Il Milan si regala Mauro Icardi per la Champions League? Costi e condizioni