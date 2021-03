Coppa Italia Femminile – Inter-Milan 2-1, Diavolo in zona rossa | News

Inter-Milan 2-1: il racconto del match di Coppa Italia Femminile

di Giovanni Picchi

Seconda sconfitta consecutiva per le Rossonere di Maurizio Ganz. Al ‘Chinetti‘ finisce 2-1 per l’Inter sul Milan Femminile. Decisive le marcature di Marinelli e Moller, la rete di Valentina Giacinti tiene in vita le rossonere in vista del ritorno di Coppa Italia Femminile.

RITORNO ALLE ORIGINI

La vigilia del derby di Coppa è una giornata storica per il Calcio Femminile italiano: nella gara d’andata della prima semifinale, la Roma batte per 2-1 la Juventus, che non perdeva in patria da quasi due anni. Per rimanere in tema rivoluzione, Ganz contro l’Inter decide di mandare in campo le sue ragazze con un 4-3-3 che sa di ritorno alle origini. Dopo la brutta sconfitta con le bianconere, c’è bisogno di qualcosa di innovativo. Il campo, però, non gli darà ragione.

LA PARTITA

Sotto il sole di Ricc.., no, di Milano, l’arbitro fischia l’inizio della gara. Il Diavolo, evidentemente, non se ne accorge. Pronti-via, al terzo minuto viene fischiato un rigore per le nerazzurre: ingenuità enorme della difesa rossonera. Korenciova miracolosa neutralizza Rincon, ma non può nulla sulla ribattuta di Marinelli: al 4’, Inter 1, Milan 0.

Al 12’, Moller mette al tappeto la retrovia milanista e piazza un sinistro velenoso sotto la traversa. Il portiere di Bratislava non può evitare il raddoppio nerazzurro: inizio shock della squadra di Ganz. Al quarto d’ora di gioco, Conc serve Giacinti. “El segna semper lée” contro l’Inter non sbaglia un colpo, siglando il 2-1 ed accorciando le distanze. Il Milan ha deciso di scendere in campo, peccato che la partita sia iniziata da 15 minuti.

Giacinti al 21’ ci prova ancora con il mancino, ma calcia largo: la capitana prova a prendersi le responsabilità di squadra. Le squadre, dopo una prima fase confusionaria, si ricompattano e si studiano a vicenda. La partita è bloccata, e il primo tempo si conclude sul 2-1.

La ripresa ricomincia sul filone della prima frazione di gioco: partita tattica, equilibrio dominante ma, soprattutto, tantissimi errori. La prima occasione arriva al 71’, ed è clamorosa. Un’opaca Christy Grimshaw decide di rendersi protagonista. La scozzese prende palla, sterza e calcia verso la porta il potenziale pareggio rossonero. Il popolo milanista già si prospetta un lieto fine sulle note di Braveheaart, in linea con la terra d’origine della centrocampista rossonera, ma il palo sputa fuori la gran botta di Grimshaw.

Tre minuti più tardi, per rimanere in zona arcipelago britannico, Dowie si fa ipnotizzare a tu per tu con il portiere. Il Milan perde le speranze, l’assalto finale non porta a nulla. Il direttore di gara fischia la fine della gara: Inter batte Milan per 2-1.

TUTTO DA DECIDERSI

Una sconfitta pesante, amara, la seconda consecutiva dopo quella contro la Juve. Se possibile però questa fa ancora male, visto che il Milan Femminile aveva dalla propria parte i favori del pronostico rispetto all'Inter. Non c'è da disperarsi tuttavia: la qualificazione è ancora in bilico, e il 2-1 non è un punteggio impossibile da ribaltare. Superfluo dire che sarà fondamentale il ritorno, che si disputerà fra due settimane.