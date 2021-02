Coppa Italia Femminile, in semifinale sarà Inter-Milan / News

Coppa Italia Femminile, derby Inter-Milan in semifinale

Dopo il passaggio del turno, il Milan Femminile era in attesa della squadra sfidante in semifinale di Coppa Italia. Il match tra Fiorentina e Inter ha spedito in semifinale l’Inter nonostante la sconfitta per 1-0. Le nerazzurre infatti, nella gara d’andata, hanno avuto la meglio per 2-0. A dividere le ragazze di Maurizio Ganz dalla finale della competizione ecco un importantissimo, affascinante, derby di Milano. Dalla Spagna: Donnarumma non rinnova. Ecco dove andrà. VAI ALLA NOTIZIA >>>