Coppa Italia Femminile, in finale sarà Milan-Roma: Juventus eliminata

La Roma conquista la finale di Coppa Italia Femminile nonostante la sconfitta contro la Juventus. Le giallorosse incontreranno il Milan

La Roma conquista la finale di Coppa Italia Femminile. Le giallorosse, dopo la vittoria nel match d'andata contro la Juventus per 1-0, subiscono una sconfitta indolore per 3-2 che permette il passaggio del turno in virtù dei gol segnati fuori casa. Ecco dunque l'avversaria del Milan, che nella giornata di ieri ha superato l'Inter con il risultato di 4-2.