Coppa Italia Femminile, Fiorentina-Milan 2-0: rossonere con poco coraggio

Al Viola Park va in scena la sfida, valevole per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile, fra Fiorentina e Milan. La partita si apre con la squadra di De La Fuente all'attacco. Lo spartito del match è chiaro: le rossonere si difendono in modo compatto per colpire in contropiede. Sono poche le occasioni, volendo contare solo un palo colpito da Bonfantini, e infatti le marcature si aprono per un goffo errore di Giuliani: il portiere del Milan va per deviare un cross dalla sinistra ma sbaglia clamorosamente e si butta la palla in rete per il vantaggio della Fiorentina. Le ragazze di Bakker si lanciano in avanti ma le sortite offensive non creano pericoli alla difesa viola. Il primo tempo finisce così 1-0 per le padroni di casa.