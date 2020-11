Coppa Italia femminile: Cesena-Milan in campo il 19 novembre

Cesena-Milan in campo il 19 novembre

ULTIME NOTIZIE CESENA-MILAN FEMMINILE – Il match inizialmente in programma l’1 novembre era stato rinviato a causa di alcune positività al Covid-19. Il match valido per i gironi eliminatori di Coppa Italia Femminile si recupererà nella giornata di giovedì 19 novembre. Oltre al Castelvecchio Cesena, il girone delle rossonere è completato dall’Orobica contro cui il Milan giocherà il 22 novembre alle 14.30 fuori casa. Il match tra Orobica e Castelvecchio Cesena è terminato 1-0 per le bergamasche.

