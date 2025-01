Coppa Italia Femminile, alle ore 18:00 si giocherà Milan-Fiorentina

I quarti di finale della Coppa Italia Femminile sono iniziati ed oggi il Milan scenderà in campo. Le rossonere, alle ore 18:00 , affronteranno la Fiorentina in occasione dell' andata dei quarti di coppa. Le rossonere giocheranno la gara di ritorno a fine mese.

Ieri, la Juventus ha vinto 1-3 in casa della Lazio, mentre la Roma, fuori casa, ha vinto di misura contro il Napoli. Oltre al Milan, oggi giocherà anche l'Inter contro il Sassuolo alle ore 20:45. Dopo le partite d'andata, le squadre si affronteranno anche al ritorno dei quarti e, ovviamente, andranno in semifinale le squadre che hanno segnato più gol nelle due gare. In caso di parità di risultati, ci saranno i tempi supplementari e, nell'eventualità, i calci di rigore.