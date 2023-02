Como-Milan 0-4, le pagelle: Piemonte incontenibile, bene Bergamaschi

Il Milan Femminile vince in trasferta contro il Como per 0-4. Ecco le pagelle delle rossonere secondo la nostra redazione

Fabio Barera

Continua l'ottimo momento per il Milan Femminile, che nell'ultima gara della stagione regolare di Serie A supera il modesto Como con un rotondo 0-4. Grazie al successo odierno le ragazze guidate in panchina da Maurizio Ganz rimangono a sei lunghezze dal secondo posto. Ecco, di seguito, le pagelle delle rossonere secondo la nostra www.

Difesa — Thrige Andersen 7: Il compito di un terzino dovrebbe essere quello di difendere, ma le avversarie oggi non riescono mai ad offendere. E allora ci pensa lei a creare grattacapi al reparto arretrato del Como. Prima propizia l'autorete di Lipman, poi serve l'assist a Piemonte e solo un fallo dubbio le toglie la gioia della rete.

Centrocampo — Vigilucci 6,5: In vista delle prossime partite è importante che anche chi parte dalla panchina faccia bene, perché Ganz avrà bisogno della lunghezza della rosa. Vigilucci ne è l'esempio concreto, quando entra a gara in corso fa sempre bene e anche contro il Como trova una bella rete al volo. Mezzo voto in meno per il fallo evitabile che le costa il giallo.

Attacco — Asllani 6,5: In un reparto d'attacco in cui le altre due prendono attivamente parte alle azioni da gol, la svedese è l'unica che da questio punto di vista rimane a secco. Nonostante ciò dà prova di tutte le sue qualità. Danza sul pallone, strappa e fraseggia con tutte le compagne.

Piemonte 8: Come in tutte le uscite recenti, anche contro il Como Martina si rende protagonista. Al di là dell'eurogol con cui apre la gara e del raddoppio in avvio di secondo tempo, si dimostra la solita combattente. Fa sentire la sua fisicità a Rizzon, che per due volte si accascia a terra per un contatto con la centravanti italiana. Peccato per il cartellino giallo, per altro evitabile, perché potrebbe pesare in vista delle prossime gare.

Bergamaschi 7: Anche per lei una grande giornata. Oltre alle buone chiusure difensive, si fa notare per quello che fa in attacco. A inizio match riceve da Guagni e assiste al bacio Piemonte. Nel secondo tempo, poi, fotocopia il primo servizio vincente e lo ripropone anche per Vigilucci. Milan-Atalanta, Pioli cerca i gol della coppia Leao-Hernandez

