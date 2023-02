Como-Milan Femminile 0-4: rivivi i gol del match (VIDEO)

Gran mattatrice dell'incontro è stata Martina Piemonte, autrice di un eurogol in spaccata e di una rete di testa. Bene anche Thrige Andersen, che ha propiziato l'autogol di Lipman e ha servito un assist e Valentina Bergamaschi, che per ben due volte ha fornito il servizio vincente alle compagne. Da non dimenticare anche il centro di Valerie Vigilucci. La società rossonera ha postato attraverso il proprio profilo Twitter gli highlights dell'incontro. Milan, Leao in uscita: ipotesi di scambio con il Liverpool >>>