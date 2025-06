Nella giornata di ieri, proprio in seguito al rinnovo, ha rilasciato qualche dichiarazione, sempre disponibile integralmente sul sito di AC Milan: "Questo rinnovo significa tanto per me. Sono felice ma soprattutto grata alla fiducia che questo club continua a dimostrarmi dal primo giorno in cui sono arrivata qua. Questo è sicuramente un motivo di soddisfazione per me ma anche una responsabilità, una spinta ulteriore per dare il meglio di me ogni giorno. L'infortunio a inizio anno non mi ha aiutato come adattamento a un contesto diverso da quello dove venivo. Sono comunque soddisfatta di come ho lavorato".