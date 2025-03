Cappelletti (Serie A Femminile): “Milan primo club europeo per un aspetto”

Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del 'Quotidiano Sportivo', elogiando in particolare il progetto del Milan. La giornalista ha infatti sottolineato come i rossoneri siano il primo club a livello europeo a presentare una policy sulla maternità. Con rinnovo automatico in caso una giocatrice dovesse rimanere incinta. Ecco, dunque, le sue parole in merito.