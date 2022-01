Calendario Milan Femminile: gli impegni di gennaio delle rossonere di Ganz

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz sarà impegnato in tre competizioni in questo mese di gennaio. Ecco gli impegni che attendono le ragazze

(fonte: acmilan.com) - Inizio con il botto per il Milan Femminile di Maurizio Ganz, impegnato su ben tre fronti. La Serie A Femminile riprenderà contro la stessa avversaria con cui si è chiuso il 2021: l'Hellas Verona battuto in Coppa Italia, una competizione che in questo mese vedrà anche l'andata dei Quarti contro la Sampdoria. Proprio le doriane saranno la prima squadra di scena al 'Vismara' in campionato il prossimo 23 gennaio, in un altro doppio incrocio ravvicinato.