Calendario Milan Femminile: il mese di agosto delle rossonere di Ganz

Il calendario del mese di agosto del Milan Femminile di Maurizio Ganz, tra amichevoli e turni preliminari di Champions League Femminile

In caso di successo contro lo Zurigo, sarà una sfida valida per il passaggio del turno. Il via della Serie A è fissato per il 29 agosto e nei prossimi giorni verrà svelato il calendario della stagione.