Calendario Milan Femminile, amichevoli di lusso e l’inizio del campionato

( fonte: acmilan.com ) - Settimane di lavoro intenso, tra i nostri centri sportivi e diversi impegni in giro per il mondo, giungono ora alla prova dei primi appuntamenti ufficiali. La stagione delle squadre rossonere è pronta a partire e agosto porta con se diversi impegni importanti da segnare in agenda: scopriamoli insieme.

Agosto intenso e ricco di impegni anche per le rossonere di Suzanne Bakker, pronte anche a riabbracciare le giocatrici impegnate nel mese di luglio all'Europeo femminile. Importante il programma delle amichevoli, con i test internazionali contro Rangers e Chelsea insieme a quello contro la Fiorentina, ma anche l'esordio nella nuovissima Serie A Women's Cup in un girone che include anche Roma e Ternana Women. Da sottolineare la doppia diretta su AC Milan Official App, per permettere a tutti i tifosi di assistere agli impegni di Grimshaw e compagne.