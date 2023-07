Calciomercato Milan Femminile – Fatta per Marinelli dall’Inter | News

Il Milan Femminile avrebbe chiuso per l'arrivo di Gloria Marinelli dall'Inter in questa sessione di calciomercato

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, non starebbe lavorando solamente per rinforzare la prima squadra di Stefano Pioli. Sono diversi, infatti, gli acquisti già messi a segno anche per il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz, a cui presto se ne potrebbe aggiungere un altro.