Calciomercato Milan Femminile, colpo Boquete in chiusura: l’indiscrezione

Milan Femminile, Boquete in arrivo?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN FEMMINILE – Cinque vittorie e una sconfitta per il Milan Femminile, che occupa la terza posizione in classifica alle spalle di Sassuolo e Juventus. Le ragazze di Maurizio Ganz sono ormai una delle realtà principali della Serie A Femminile, ma forse manca ancora qualcosa per arrivare a puntare al bersaglio grosso chiamato scudetto. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘Cartellino Rosa’, il Milan Femminile sarebbe molto vicino a Veronica Boquete, calciatrice di assoluto livello internazionale. La spagnola classe 1987, considerata una vera e propria leggenda, potrebbe davvero proiettare il club rossonero nelle parti altissime della classifica. Situazione in aggiornamento.

