Calciomercato Milan Femminile – Ecco Bahlouli: il comunicato ufficiale

Nuovo rinforzo per il Milan Femminile in questo calciomercato di gennaio. Arriva Nesrine Bahlouli alla corte del tecnico Maurizio Ganz

Nuovo rinforzo per il Milan Femminile in questo calciomercato invernale. Nesrine Bahlouli, infatti, arriva alla corte del tecnico rossonero, Maurizio Ganz. Ecco, qui di seguito, il comunicato ufficiale diramato dal club di Via Aldo Rossi su tutti i propri canali.