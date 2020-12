Boquete: “Milan opportunità unica. Sogniamo il triplete”

Milan Femminile, l’intervista di Veronica Boquete a Tuttosport

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Veronica Boquete, ultimo acquisto del Milan Femminile, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

Quando l’ha chiamata il Milan, cosa ha pensato?

“Quando ti chiama una big come il Milan, tutte le altre possibili opzioni passano in secondo piano. Per qualunque giocatore un club così è un’opportunità unica”.

E la prima volta che ha indossato la maglia rossonera?

“L’esordio con la Roma rimarrà un ricordo speciale: dopo la partita quando ho visto le foto e le ho mandate alla mia famiglia mi sono resa conto di quale privilegio sia giocare in uno dei migliori club d’Europa”.

Un giudizio sulla sua esperienza rossonera fino ad ora

“Molto positiva: il Milan è in una ottima situazione, secondi a soli 3 punti dalla Juve. Abbiamo finito in crescendo e spero che serva a lanciarci nel 2021 a lottare per tutti i titoli e fare in modo che il Milan si confermi come una delle squadre più forti, se non la più forte d’Italia”.

Sul suo obiettivo al Milan

“Sono qui per aiutare con la mia esperienza a centrare prima di tutto l’obiettivo della qualificazione in Champions League e lottare in tutte le competizioni. La Juve negli ultimi anni è stata la squadra da battere, ma non siamo lontane. Abbiamo tre competizioni per mostrare il nostro valore e il livello che possiamo raggiungere”.

Cosa chiede ai Re Magi per il 2021

“I Re Magi sono tre e sarà un caso, ma quest’anno sono tre pure i titoli che si assegnano: Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Quindi io a ognuno di loro chiedo un dono, vediamo a fine stagione se saranno riusciti ad accontentarmi”.

