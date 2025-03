Biglietti Milan-Roma Femminile: ecco tutte le informazioni utili

Per la gara contro le giallorosse, è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ (ridotto Under 12 a 5€). I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.