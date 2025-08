Bakker testa il suo Milan: Rangers-Femminile, dove seguire la diretta

Tornano in campo le rossonere, dopo il triangolare di Dübendorf con Zurigo e Norimberga. La formazione di Bakker è pronta ad affrontare le scozzesi del Glasgow Rangers, in un match amichevole che si disputerà al Centro Sportivo Cesare Guzzi di Coccaglio. La partita sarà in diretta su AC Milan Official App e Milan TV, appuntamento per sabato 2 agosto alle ore 17.00.