Atlético Madrid-Milan Femminile 1-3: bel successo per le ragazze di Ganz

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz vince e convince nell'amichevole di lusso contro l'Atletico Madrid: doppietta per la neo arrivata Thomas

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto un'analisi del match elogiando il Milan, dato che non è mai semplice andare a vincere in casa di una squadra come l'Atletico Madrid, da anni ai vertici del calcio femminile. La neo rossonera Thomas si è messa subito in mostra: l'ex Roma ha permesso alla propria compagine di ottenere la vittoria con una bella doppietta.