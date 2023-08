Amos Cup, il Milan femminile batte 2-0 l’Atletico Madrid

La partenza delle rossonere è vivace e aggressiva. Al minuto 12 Marinelli spaventa due volte la retroguardia spagnola, ma è respinta due volte da Larqué. Passano pochi secondi sul cronometro e il Milan passa: Stašková entra in area e piazza un sinistro rasoterra che si insacca alla destra del portiere, è 1-0 al 12' . Le rossonere insistono e sfiorano il raddoppio con Grimshaw ( 14' ), Larqué è miracolosa sul destro al volo della scozzese. Alla mezz'ora ecco il meritato 2-0 : cross morbido di Cernoia, Marinelli è puntuale e converte in rete al 32' dopo aver saltato l'estremo difensore avversario. La prima metà di gara si conclude con le rossonere in controllo.

I numerosi cambi all'intervallo rivitalizzano l'Atlético Madrid, che alza il baricentro per provare a riaprire il match. Ci prova Reyes a impensierire il reparto arretrato milanista con un colpo di testa ravvicinato, Giuliani è attenta e allunga in angolo. Le rossonere si difendono con ordine e, nella fase centrale della ripresa, non si registrano occasioni rilevanti da parte di entrambi gli schieramenti. Il Milan è pericoloso in contropiede, mentre la formazione spagnola spinge sull'acceleratore ma senza trovare varchi per colpire. Nel recupero Copetti si rende protagonista e sventa gli ultimi tentativi di marca rojiblancos, finisce 2-0.