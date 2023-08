Calciomercato Milan – Taremi: i pro e i contro dell’operazione

Milan, i contro di Taremi

Taremi ha già 31 anni e il Porto chiede una cifra importante per lasciarlo andare via, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Sarebbe un grande investimento che potrebbe togliere fondi per la ricerca della punta futuro nel 2024. Nulla vieta di pensare che un Giroud, gestito e utilizzato da vice, possa dare il suo contributo anche nell’annata 2024-25. Con Taremi, avrebbe senso spendere altri soldi per una punta? Poi cosa ne sarà di Okafor? Con Giroud e Taremi in mezzo, Pulisic e Chukwueze a destra, dove troverà spazio anche Romero; lo svizzero diventerebbe la terza opzione come punta e sarebbe il vice Leao. Forse troppo poco per un giovane attaccante che potrebbe essere in rampa di lancio. Krunic, il Fenerbahçe alza l'offerta al Milan >>>