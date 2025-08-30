Pianeta Milan
Amichevole Femminile, Chelsea-Milan 4-1: le rossonere crollano nella ripresa

Il MilaIl Milan femminile cede 4-1 al Chelsea in amichevole: Bakker porta a casa indicazioni importanti in vista della Serie A Women’s Cup.
Nel corso della giornata di oggi, 30 agosto 2025, è andata in scena l’amichevole tutta al femminile tra Chelsea e Milan. La squadra inglese è da tempo uno dei top team del calcio femminile, livello a cui le rossonere di Suzanne Bakker sono ancora lontane, ma che puntano a raggiungere.

Il risultato finale è stato uno schiacciante 4-1, ma non sorprende: il Chelsea è tra le squadre più forti al mondo. Nella scorsa stagione ha vinto la Women’s Super League e sono state eliminate in semifinale di Women’s Champions League dal Barcellona.

Amichevole Femminile, Chelsea-Milan 4-1: il racconto della partita

Ecco il racconto della partita. La squadra di Bakker nel primo tempo ha resistito, concludendo i primi 45 minuti sul 2-1 in favore delle inglesi. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un ottimo atteggiamento delle rossonere, comprese le nuove arrivate, come Kyvag, che ha messo a referto il gol del momentaneo pareggio al 26’.

Nella ripresa, però, il Chelsea cambia marcia e domina la partita, non concedendo più spazio e occasioni alle rossonere. La partita termina dunque 4-1. Nonostante la sconfitta, l’allenatrice olandese Bakker porta a casa indicazioni importanti, frutto di un’amichevole di lusso come questa.

Ora le rossonere sono attese domenica 6 settembre contro la Roma per riscattare l’esordio negativo in Serie A Women’s Cup.

