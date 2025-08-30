Amichevole Femminile, Chelsea-Milan 4-1: le rossonere crollano nella ripresa

Amichevole Femminile, Chelsea-Milan 4-1: il racconto della partita—
Ecco il racconto della partita. La squadra di Bakker nel primo tempo ha resistito, concludendo i primi 45 minuti sul 2-1 in favore delle inglesi. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un ottimo atteggiamento delle rossonere, comprese le nuove arrivate, come Kyvag, che ha messo a referto il gol del momentaneo pareggio al 26’.
Nella ripresa, però, il Chelsea cambia marcia e domina la partita, non concedendo più spazio e occasioni alle rossonere. La partita termina dunque 4-1. Nonostante la sconfitta, l’allenatrice olandese Bakker porta a casa indicazioni importanti, frutto di un’amichevole di lusso come questa.
Ora le rossonere sono attese domenica 6 settembre contro la Roma per riscattare l’esordio negativo in Serie A Women’s Cup.
© RIPRODUZIONE RISERVATA