Amichevole Femminile, Chelsea-Milan 4-1: le rossonere crollano nella ripresa

Nel corso della giornata di oggi, 30 agosto 2025, è andata in scena l’amichevole tutta al femminile tra Chelsea e Milan. La squadra inglese è da tempo uno dei top team del calcio femminile, livello a cui le rossonere di Suzanne Bakker sono ancora lontane, ma che puntano a raggiungere.

Il risultato finale è stato uno schiacciante 4-1, ma non sorprende: il Chelsea è tra le squadre più forti al mondo. Nella scorsa stagione ha vinto la Women’s Super League e sono state eliminate in semifinale di Women’s Champions League dal Barcellona.