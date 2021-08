Milan primavera femminile, vittoria in amichevole contro la Pro Sesto

Prima uscita vincente per il Milan primavera femminile: le baby rossonere hanno battuto 3-0 la Pro Sesto in una gara amichevole

Prima gara amichevole per il Milan primavera femminile. Le ragazze allenate da mister Corti hanno battuto per 3-0 la Pro Sesto, grazie alle reti di Miotto e alla doppietta di Longo. Ecco, di seguito, il post su Twitter pubblicato dal Diavolo. Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.