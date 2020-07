Milan femminile, un’altra calciatrice lascia la squadra di Ganz

MILAN NEWS – Dopo Nora Heroum, c’è un’altra calciatrice che lascia il Milan femminile. Si tratta di Sandra Zigic, che ha annunciato attraverso il proprio account Instagram di dire alla squadra di Ganz. Ecco cosa ha detto

“Prima di tutto voglio ringraziare tutti per due stagioni indimenticabili, specialmente lo staff medico, quello dei media e le persone che erano sempre pronte ad aiutare e dare una mano. Voglio anche ringraziare tutte le mie compagne che sono diventate amiche per la vita. Sfortunatamente la mia storia col Milan è giunta alla fine, auguro alle rossonere tutta la fortuna possibile per la prossima stagione e di raggiungere finalmente la Champions League. Voglio anche ringraziare tutti i tifosi, sono stati i migliori e mi hanno fatto capire che quello che facciamo sul campo è importante e raggiunge tante persone meravigliose. Eravate presenti in ogni gara, non importa quale fosse il tempo, cantando sempre e soffiando sempre il vento sulle nostre vele. Tutto quello che facciamo è per voi tifosi, spero che con le mie prestazioni possa avervi dato un sorriso