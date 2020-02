Milan Femminile, Tamborini: “Felice per il gol. Esultanza alla Giovinco perché…”

NEWS MILAN – Grande vittoria per il Milan femminile contro il Tavagnacco, super 4-0 con i gol tutti segnati nella ripresa. Una sorpresa nel quarto e ultimo gol: Sara Tamborini. Primo gol in stagione per la giovanissima calciatrice rossonera, che nel post-partita ha parlato ai microfoni di Milan TV.

La sua emozione per il primo gol in rossonero: “È stata una grandissima soddisfazione personale e sono molto contenta di essere stata utile per la squadra e per il fatto che il mister mi ha dato fiducia. È stato bellissimo esultare con loro e sono stato molto contenta che erano felici per me. Ho capito subito che avrei fatto gol quando ho visto il segnale e l’imbeccata della mia compagna perfetta per mettermi davanti alla porta”.

Sull’esultanza alla Giovinco dopo il gol: “Ho esultato come Giovinco con la spanna perchè mi sono rivista come lui, dato che entrambi siamo un po’ più bassi degli altri giocatori”.

Grandi complimenti da parte di Maurizio Ganz per la Tamborini: “Sono molto felice lei, ha grandi qualità, è la più giovane del gruppo e ha grande talento. Sa muoversi bene e infatti nel gol mi è piaciuto molto il movimento che ha fatto dove ha tagliato sul suggerimento della Bjorg e ha messo dentro di interno sinistro. Penso che su 27 ragazze sia la quindicesima che va in gol e ciò vuol dire che abbiamo un gioco che permette di mandare in rete molti giocatori”.

