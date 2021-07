Milan Femminile, sui social la seconda parte della season review (VIDEO)

Dopo quella della squadra maschile, il Milan ha pubblicato sui social anche la season review della squadra femminile. Ecco la seconda parte.

È stata una grande stagione per il Milan, a tutti i livelli. La prima squadra ha riconquistato la Champions League dopo sette anni e frantumato record su record, sfiorando anche una clamorosa impresa. La squadra femminile, invece, ha centrato per la prima volta nella propria storia il traguardo della qualificazione in Champions. Per entrambe, il secondo posto in classifica. Dopo la season review maschile, il Milan ha pubblicato su Facebook anche quella della squadra femminile. Ecco la seconda parte in questo video sulle rossonere, che sono quasi pronte a ricominciare. I maschi, invece, avranno il raduno domani a Milanello, anche se con tanti assenti. Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime >>>