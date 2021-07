Milan Femminile, rinnovo Giacinti: il post del club su Instagram

Valentina Giacinti ha firmato il rinnovo con il Milan e la società rossonera le ha dedicato un post sul profilo Instagram del club

Il Milan ha celebrato sui social il rinnovo di Valentina Giacinti. L'attaccante rossonera ha firmato un contratto che la legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2024. Parliamo di una delle più forti punte del calcio femminile e non a caso, gioca pure in Nazionale. Con la maglia del Diavolo, Giacinti ha realizzato 55 gol in 72 presenze totali.