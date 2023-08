Milan Femminile Primavera – Sconfitta per 4-3 contro la Solbiatese Azalee

Finisce con un 4-3 per la Solbiatese Azalee la partita valida per il campionato di Serie C del Milan Femminile Primavera: ecco i marcatori

Chi dice che il calcio femminile è privo di emozioni non ha visto il match disputato tra Milan Primavera e Solbiatese Azalee. L'incontro svolto al Peppino Vismara è stato agguerritissimo e le due compagini hanno dato del loro meglio per strappare i 3 punti ma, alla fine, sono state le ospiti a portare a casa la meritata vittoria. A far la differenza è stata l'organizzazione della squadra guidata da Marsich che, grazie alla tripletta di Fabiana Vischi e dalla rete di Aurora Squizzato, ha superato le rossonere per 3-4.