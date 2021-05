Milan femminile, Giacinti: “Sono fiera di questa squadra” | News

Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile, ha scritto un post su Instagram dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Roma

Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile, ha pubblicato un post su Instagram dopo la finale di Coppa Italia contro la Roma. In primo piano la foto con Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera: "Sono fiera di questa squadra, del suo carattere e del nostro percorso. Abbiamo lasciato tutto in campo per 120' e questo ci permette di uscirne a testa alta. Questa sconfitta ci fa male, ma sono sicura che ci farà crescere e ci farà tornare la prossima stagione con una motivazione in più pronte a lottare per raggiungere nuovi obiettivi. Orgogliosa di indossare questa maglia, di difendere questi colori e la loro storia".