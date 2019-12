Milan Femminile, Giacinti premiata dall’AIC come capocannoniere

NEWS MILAN – Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, è stata premiata dall’AIC. La giocatrice, ha vinto il premio di capocannoniere della scorsa stagione. Come si legge nel comunicato dell’Assocalciatori, per Giacinti è il terzo anno consecutivo da miglior marcatrice del campionato.

Nel corso della serata del Gran Galà del Calcio del 2 dicembre scorso, il Presidente AIC Damiano Tommasi e la responsabile Settore Calcio Femminile Katia Serra, hanno consegnato la targa, relativa alla scorsa stagione, dell’ottava edizione del premio “AIC al capocannoniere”.

Il riconoscimento è stato istituito per premiare, ogni anno, i bomber di Serie A, Serie B e Lega Pro maschile e Serie A femminile. L'attaccante del Milan, la scorsa stagione ha gonfiato la rete per ben 21 volte. All'iniziativa è legato un progetto benefico, individuato dal Consiglio Direttivo AIC.

