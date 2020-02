Milan Femminile, Conc: “Siamo un grande gruppo. Derby? Fiducia in Pioli”

MILAN FEMMINILE – La centrocampista slovena del Milan Femminile Dominika Conc si è raccontata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole. “Da quando ho iniziato a dare calci al pallone la parola “impossibile” è stata quella che ho sentito di più. Non potrai mai giocare coi maschi o diventare una calciatrice professionista o riuscire a farlo fuori dalla Slovenia. Così il mio motto è diventato “Io posso”. Sono arrivata in questo grande club da sconosciuta ed è una grande conferma per me stessa. Voglio continuare a ripagare la fiducia di Ganz. Siamo un grande gruppo e non è facile perché proveniamo da oltre 10 nazionalità diverse. Derby? Sarò allo stadio per tifare per il club per cui lavoro. Pioli sta facendo bene, ho fiducia”. Sarà emozionante la sfida sul campo tra Lukaku e Ibrahimovic>>>

