Inter-Milan, Lukaku contro Ibra: chi sarà eletto nuovo Signore di Milano?

VERSO INTER-MILAN – Countdown terminato. Questa sera a San Siro saranno di scena Inter e Milan per il derby di Milano di fondamentale importanza – per motivi differenti – per entrambe le squadre. I nerazzurri per agguantare la testa della classifica, dopo la caduta della Juventus di ieri sera a Verona, i rossoneri per recuperare altri punti sulla Roma, sconfitta venerdì contro il Bologna, e continuare la rincorsa ad un posto in Europa.

Inutile dire come la partita nella partita più avvincente sia quella tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, i terminali d’attacco delle rispettive squadre. Entrambi sono decisivi e punti di forza di Antonio Conte e Stefano Pioli. Il primo ha segnato 16 reti al suo primo in Italia, ha unito e cementificato i rapporti col gruppo dentro e fuori dal campo, attraverso gesti importanti come la cessione di un rigore ad un giovane ragazzino come Esposito nel match contro il Genoa.

Ibra, dal canto suo, da quando è tornato dall’America ha ribaltato come un calzino una squadra che dopo la devastante sconfitta di Bergamo per 5-0 prenatalizia sembrava davvero allo sbando e in balia degli eventi. Ebbene il gap dal quarto posto in poco meno di un mese è passato da essere di 14 punti a 7. Dimezzato. Lo svedese ci ha messo del suo, inoltre, portando i rossoneri in semifinale di Coppa Italia, segnando ai supplementari di Milan-Torino terminata 4-2.

I due hanno condiviso lo spogliatoio del Manchester United per una stagione, ma hanno giocato assieme n campo per soli 127 minuti spalmati in 7 spezzoni diversi di gara (una sola da titolari). Due modi diversi di giocare, due caratteri molto differenti, ma ugualmente decisivi e campioni dei rispettivi club. Questa sera Milano nominerà un nuovo Signore: sarà umano o divino? Intanto, ieri Pioli ha parlato della gara: continua a leggere>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android