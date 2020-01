MILAN FEMMINILE – Al termine della gara vinta 1-0 contro l’Orobica Bergamo, la slovena Dominika Conc – mattatrice dell’incontro al minuto 87 – ha commentato su Instagram il risultato del match: “Crederci fino alla fine!!! Sempre!!”, ha scritto in inglese. La centrocampista è ora la capocannoniere della squadra di Maurizio Ganz con 5 reti all’attivo in questo campionato. Per rivivere le emozioni del match di Bergamo, continua a leggere>>>

