Milan Femminile – Le rossonere attese da un gennaio importante

Non poteva esserci mese più impegnativo per inaugurare l'anno nuovo, per il Milan femminile: il gennaio delle rossonere

Redazione 6 gennaio 2025 (modifica il 6 gennaio 2025 | 15:47)

(Fonte acmilan.com)

Non poteva esserci mese più impegnativo per inaugurare l'anno nuovo, per il Milan femminile. Gennaio 2025 vedrà le rossonere impegnate su due fronti importanti, poiché all'impegno in Serie A si affiancherà quello in Coppa Italia. La doppia sfida contro la Fiorentina, rivale ormai storica delle ultime stagioni: 180' nello spazio di 12 giorni per accedere a quella Semifinale sempre centrata nelle ultime cinque edizioni.