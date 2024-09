Milan Femminile, Bakker: “Non sono felice del risultato. Mancano i gol”

"Ci mancano i gol che ovviamente sono la cosa più importante, ma come ho detto nella costruzione possiamo prendere decisioni migliori, per ciò che riguarda il nostro modo di difendere, credo l’abbiamo fatto bene e abbiamo vinto molti palloni nella metà campo del Como. Sono contenta per ciò, ma quando siamo in possesso della palla, credo che possiamo fare meglio. La prossima settimana abbiamo un’amichevole e tra due settimane giochiamo contro la Fiorentina, perciò abbiamo tempo per migliorare". LEGGI ANCHE: Milan, nuovo spunto tattico: ecco tre motivi per passare al 4-4-2